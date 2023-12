Wirtschaft Seoul sechstes Jahr in Folge Region mit höchstem Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea

Seoul ist im vergangenen Jahr die Region mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea gewesen.



Laut heute vom Statistikamt veröffentlichten Daten zu den Einkünften der Regionen 2022 verdienten die Hauptstädter im Schnitt 26,11 Millionen Won (20.063 Dollar) pro Kopf.



Seoul blieb damit seit 2017 das sechste Jahr in Folge Spitzenreiter in dieser Wertung.



Dahinter folgte Ulsan mit 26,07 Millionen Won (20.032 Dollar). Das Schlusslicht bildete Jeju mit 21,51 Millionen Won (16.528 Dollar).



Das Bruttonationaleinkommen der Regionen stieg letztes Jahr um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2.197 Billionen Won (1,69 Billionen Dollar).



Das reale Bruttoinlandsprodukt der Regionen legte im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich zu. In Incheon (6,0 Prozent), Süd-Gyeongsang (4,6 Prozent) und Jeju (4,6 Prozent) wurde ein besonders deutlicher Zuwachs verzeichnet.



Die Behörde erklärte, dass infolge der gestiegenen Reisenachfrage nach dem Wegfall der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung die Produktion in der Luftfahrt- und Transportbranche in Incheon und Jeju um mehr als 40 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen sei.