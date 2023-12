Internationales Südkorea liefert Minenräumgeräte an Ukraine aus

Die südkoreanische Regierung hat Minenräumgeräte zu humanitären Zwecken wie zugesagt an die Ukraine ausgeliefert.



Wie die südkoreanische Botschaft in der Ukraine am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, habe sie in Kiew einen Teil von zehn Minenräumgeräten und 100 Kleinlastwagen an das Land übergeben.



Präsident Yoon Suk Yeol hatte sich am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima im Mai mit dem ukrainischen Amtskollegen Woldymyr Selenskjy getroffen und die Lieferung von Minenräumgeräten versprochen.



Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar letztes Jahres wurden bis heute etwa 30 Prozent des Territoriums der Ukraine vermint. Schätzungen zufolge wurden 250 Zivilisten durch Minen getötet, 500 verletzt.