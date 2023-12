Kospi verliert leicht auf 2.599,51 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index hat am Freitag leicht auf 2.599,51 Zähler verloren.Der Kospi hatte lange im Plus gelegen, am Ende des Handelstages stand aber ein Minus von 0,02 Prozent zu Buche.Die Nachrichtenagentur Yonhap zitierte Chung Myung-ji von Samsung Securities, laut dem die Börsen in Großchina sich heute ebenfalls nicht günstig entwickelt hätten.Anleger hätten den stärkeren Wunsch entwickelt, in Schwellenmärkten Aktien zu verkaufen, da vor den Feiertagen die Unsicherheit zunehme, wurde Chung weiter zitiert.