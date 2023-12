Weißes Haus sieht Notwendigkeit der Bekämpfung von Krypto-Diebstählen zum Stopp nordkoreanischer Raketenprovokationen

Photo : Getty Images Bank

Das Weiße Haus hat die Bekämpfung von Krypto-Diebstählen, einem Geldhahn für Nordkoreas Waffenprogramme, als Schlüssel bezeichnet, um Nordkoreas anhaltende Provokationen mit Raketen zu stoppen.Bei der Bekämpfung nordkoreanischer Cyberoperationen liege die oberste Priorität der USA in seinen Krypto-Raubzügen, sagte Anne Neuberger, stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin für Cyber- und neue Technologien, in einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der US-Zeitung „Politico“.Das Hacken habe es Nordkorea ermöglicht, entweder die Sanktionen zu umgehen oder die Schritte zu umgehen, die die internationale Gemeinschaft zur Verhinderung der Ausbreitung seiner Waffen unternommen habe. Das habe zur derzeitigen Zunahme von Raketenstarts geführt, hieß es.Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat Nordkorea in diesem Jahr Kryptowährungen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar gestohlen.Neuberger war im Mai davon ausgegangen, dass etwa die Hälfte der Finanzmittel für das nordkoreanische Raketenprogramm durch die Krypto-Diebstähle beschafft worden sei.Die US-Regierung hat kontinuierlich Sanktionen gegen Nordkoreas Cyberoperationen verhängt. In letzter Zeit setzte sie in Reaktion auf den Start eines militärischen Spionagesatelliten die nordkoreanische Hackergruppe Kimsuky und acht Nordkoreaner auf ihre Sanktionsliste.