Cheonan-Militärschiff wird 13 Jahre nach nordkoreanischem Angriff wieder ins Leben gerufen

Photo : YONHAP News

Im Gedenken an das Patrouillenschiff „Cheonan“, das 2010 durch einen nordkoreanischen Torpedoangriff versenkt wurde, hat die südkoreanische Marine ein neues Militärschiff mit gleichem Namen zu Wasser gelassen. Das Geleitschiff, das ebenfalls als „Cheonan“ getauft wurde, wurde am 23. Dezember an der Westküste in den Einsatz gestellt, verlautete die Mitteilung der Marine.Im Jahre 2010 feuerte nahe der innerkoreanischen Seegrenze im Gelben Meer ein nordkoreanisches U-Boot einen Torpedo mit einem 250-Kilo-Sprengkopf auf das südkoreanische Patrouillenschiff „Cheonan“ ab. „Cheonan“ wurde von der Druckwelle in zwei Teile zerrissen und versenkt. Von den 104 Besatzungsmitgliedern konnten sich nur 58 retten.Das neue „Cheonan“ ist 122 Meter lang und 14 Meter breit. Es führt einen Bordhubschrauber mit und ist mit Anti-U-Boot-Raketen sowie Abwehrraketen bewaffnet.