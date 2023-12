Stückpreis koreanischer Exportfahrzeuge steigt dieses Jahr voraussichtlich auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Exportpreis der koreanischen Fertigfahrzeuge pro Stück wird dieses Jahr voraussichtlich auf den bisher höchsten Stand steigen.Hintergrund ist der Exportaufschwung bei Autos mit hoher Wertschöpfung, wie Sport Utility Vehicles (SUV) und Elektroautos.Nach Angaben des Koreanischen Automobilherstellerverbandes (KAMA) am Montag wurden von Januar bis November 2,52 Millionen Autos im Wert von 64,5 Billionen Won (49,5 Milliarden Dollar) exportiert. Der Durchschnittspreis je Stück liegt bei 25,59 Millionen Won (19.640 Dollar).Es ist das erste Mal, dass der Exportpreis pro Stück 25 Millionen Won übertraf.Der entsprechende Preis stieg nach 16,7 Millionen Won (etwa 12.800 Dollar) im Jahr 2018 in fünf Jahren um 53 Prozent.Aufgrund des starken Anstiegs beim Einheitspreis ist es sehr wahrscheinlich, dass das Exportvolumen von Fertigfahrzeugen dieses Jahr zum ersten Mal 70 Billionen Won (53,7 Milliarden Dollar) übertreffen wird.Die Ausfuhren bis November betragen 64,5 Billionen Won und liegen bereits über dem gesamten Exportvolumen des letzten Jahres von 54 Billionen Won.Außerdem wird erwartet, dass Hyundai Motor und seine Tochter Kia, Marktführer und Zweitplatzierter in der einheimischen Automobilbranche, in diesem Jahr zum ersten Mal seit sieben Jahren bei der Zahl der exportierten Autos zusammen die Zwei-Millionen-Marke übertreffen werden.Ein Vertreter der Automobilindustrie sagte, die Auffassung, dass koreanische Autos billig seien, werde nun ausgeräumt.