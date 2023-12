Internationales Südkorea und Japan diskutieren über Förderung der Kooperation im Weltraumbereich und bei strategischer Technologie

Die Regierungen Südkoreas und Japans haben Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Weltraum und strategische Technologien erörtert.



Wie das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT am Montag mitteilte, habe seine Erste Vizeministerin Cho Seong-kyung vom 20. bis 22. Dezember Japan besucht.



Sie habe sich mit Hiroki Matsuo, Generalsekretär des Gremiums für Wissenschaft, Technologie und Innovation (CSTI) des japanischen Kabinettsbüros, getroffen. Beide hätten über Einzelheiten für gemeinsame Forschungen im Bereich strategischer Technologien zwischen staatlichen Forschungsinstituten gesprochen, hieß es.



Laut dem Ministerium schlug Cho vor, auf den Gebieten Digitales, Reaktion auf Erdbeben und verbrauchte Kernbrennstoffe zusammenzuarbeiten. Matsuo sei damit einverstanden gewesen und habe geantwortet, dass er mit den zuständigen Ministerien sprechen wolle.



Beide Seiten hätten vereinbart, die Diskussionen voranzutreiben und eine Kooperationsvereinbarung (Memorandum of Cooperation) zwischen Südkorea, den USA und Japan zu unterzeichnen.



Chos Japan-Besuch sei eine Folgemaßnahme zu den beim koreanisch-japanischen Spitzentreffen im Mai und dem Spitzentreffen am Rande der APEC-Treffen im November erörterten Themen gewesen. Der Besuch habe darauf abgezielt, die Konsultationen auf den Weltraumbereich auszuweiten und gemeinsame Forschungsmöglichkeiten zu erschließen, so das Ministerium.