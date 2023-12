Yoon wünscht Bürgern frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in einer Weihnachtsbotschaft den Wunsch geäußert, dass alle Bürger die Freude an einem glücklichen und gesegneten Weihnachtsfest genießen würden.In seiner am Sonntag in sozialen Medien veröffentlichten Botschaft schrieb er, es gebe heute viele Menschen in der Umgebung, die die Liebe Jesu praktizierten und die Glut der Hoffnung wachsen ließen.Die Regierung und er würden sich auch bemühen, die kleine Glut mit größerer Liebe brennen zu lassen, versprach Yoon.Er nahm am Heiligen Abend an einer Nachtmesse zum Fest der Geburt Jesu Christi in der katholischen Kirche in Hyehwa-dong in Seoul teil.