Papst äußert in Weihnachtsbotschaft Hoffnung auf Entspannung auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat am Montag in seiner Weihnachtsbotschaft die Hoffnung geäußert, dass die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel durch Dialog und Versöhnung beseitigt werden.In seiner Weihnachtsbotschaft Urbi et Orbi, die er vom Balkon des Petersdoms in Rom verkündete, sagte er, dass Dialog und Versöhnung die Voraussetzungen für dauerhaften Frieden schaffen könnten.Zum Krieg zwischen Israel und der Hamas hieß es, er flehe darum, dass die Militäroperationen mit ihren entsetzlichen Folgen und dem Tod unschuldiger ziviler Oper eingestellt würden. Er hoffe, dass die palästinensische Frage durch einen aufrichtigen und beharrlichen Dialog zwischen den Parteien gelöst werde, der von einem starken politischen Willen und der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft getragen werde, hieß es weiter.