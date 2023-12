Besonders starker Rückgang der Bevölkerung in den Vierzigern

Photo : YONHAP News

Unter der Bevölkerung in den Vierzigern hat es dieses Jahr einen starken Rückgang gegeben.Diese stark besetzte Altersgruppe schrumpfte am zweitstärksten, geht aus am Dienstag veröffentlichten Angaben im Informationsportal des Statistikamtes hervor. Nur bei den 15- bis 29-Jährigen war der Rückgang noch stärker ausgeprägt.Demnach gab es im November 7,909 Millionen Einwohner in ihren Vierzigern. Gegenüber dem Vorjahr war das 139.000 weniger.Die Zahl der Erwerbstätigen in dieser Altersgruppe fiel im letzten Monat auf den tiefsten Stand in einem November seit 20 Jahren. Von ihnen waren 6,254 Millionen berufstätig, 62.000 weniger als ein Jahr zuvor.Das Ergebnis überrascht nicht, da die Mitglieder der zweiten Babyboomer-Generation (Jahrgänge 1968 bis 1974) nach und nach die Schwelle von 50 Jahren übertreffen.