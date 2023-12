Yoon äußert nach Unfällen an Weihnachten Beileid und wünscht Verletzten schnelle Genesung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts einer Reihe von Unfällen an den Weihnachtsfeiertagen Beileid geäußert und den Verletzten eine schnelle Genesung gewünscht.Während der Weihnachtsfeiertage, die voller Freude sein sollten, sei es vielerorts zu bedauerlichen Unfällen gekommen, darunter einem Brand in einem Apartment in Seoul, schrieb Yoon am Montagnachmittag auf Facebook.Der Schutz des Lebens und der Sicherheit der Bürger sei der wichtigste Grund für die Existenz des Staates. Er hoffe, dass die für den Katastrophenschutz zuständigen Beamten im ganzen Land ihr Bestes tun würden, um das Leben und die Sicherheit der Bürger zu schützen, betonte Yoon.Am frühen Montagmorgen brach in einem Apartment in Seouler Bezirk Dobong ein Brand aus. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, 36 wurden verletzt.Am Sonntag starben drei Badegäste in einem Badehaus in Sejong durch einen Stromschlag. Am Sonntagabend wurden bei einer Gasexplosion in Daejeon mehr als zehn Menschen verletzt.