Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Park Sang-woo zum Minister für Land, Infrastruktur und Verkehr ernannt und Kang Jung-ai zur Ministerin für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten.Das Präsidialamt teilte am Montag mit, dass Yoon am Freitag jeweils die Ernennung der beiden neuen Minister bestätigt habe.Park trat bereits am Samstag sein Amt an. Kang will ihre Arbeit am Dienstag aufnehmen.