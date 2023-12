Verteidigungsministerium bezeichnet in Ausbildungsmaterial Nordkorea-Anhänger als interne Bedrohung

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat in Ausbildungsmaterial Anhänger Nordkoreas als interne Bedrohung bezeichnet.In dem überarbeiteten Material für mehr mentale Stärke der Soldaten heißt es, dass das Regime und die Armee in Nordkorea eindeutig Feinde Südkoreas seien. Kräfte, die an den Fundamenten des Systems der liberalen Demokratie rüttelten, indem sie unter Verstoß gegen die Verfassung der nordkoreanischen Ideologie und dem System anhängen, werden darin als interne Bedrohung bezeichnet.Es gebe Untersuchungen und Gerichtsverfahren, weil Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz aufgedeckt worden seien. Zum Beispiel würden sich staatsfeindliche Gruppen zusammenfinden und es gebe Spionageaktivitäten, hieß es.Solche gefährlichen Kräfte setzten sich für die von Nordkorea angestrebte Wiedervereinigung auf der Grundlage eines föderalen Systems ein. Sie schürten unaufhaltsam eine anti-amerikanische Stimmung, indem sie den Abzug der US-Truppen aus Südkorea forderten, hieß es weiter.Das Verteidigungsministerium sagte zu der Überarbeitung der Unterrichtsmaterialien, es sei für die mentale Stärke der Soldaten unerlässlich, die von den Nordkorea-Anhängern ausgehende Gefahr deutlich zu erkennen.Dies zu leugnen oder zu ignorieren würde bedeuten, mit Nordkoreas Behauptungen zu sympathisieren oder dem Feind in die Hände zu spielen, fügte das Ressort hinzu.