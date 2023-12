Yoon betont auf Kabinettssitzung Handlungsbereitschaft der Regierung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag in der Stadt Sejong die letzte Kabinettssitzung in diesem Jahr geleitet.Yoon bezeichnete dabei die Wirtschaftsleistung des Landes, die als zweitbeste im OECD-Vergleich bewertet wurde, einschließlich der ins Positive gedrehten Handelsbilanz, als Ergebnis eines soliden finanzpolitischen Kurses.Er erwartete, dass verbesserte Exporte im kommenden Jahr eine Konjunkturerholung und Wachstum herbeiführen würden. Er versprach intensive Unterstützung für die Dienstleistungsindustrie, damit eine solche Entwicklung zur Erholung der Binnennachfrage führen könne.Yoon betonte auch die Notwendigkeit, Reformaufgaben im Bildungsbereich, auf dem Arbeitsmarkt und beim Rentensystem auszuführen und das Problem der niedrigen Geburtenrate anzugehen.Es bleibe nicht mehr viel Zeit, um die niedrige Geburtenrate in den Griff zu bekommen. Sollte übermäßiger Wettbewerb, z.B. im Bildungsbereich, eine direkte Ursache sein, müsse man sich darauf konzentrieren, dies richtigzustellen, forderte der Staatschef.Yoon betonte zudem mehrmals den Lebensunterhalt der Bürger. Er versprach, dass die Regierung den Haushalt für das neue Jahr zügig umsetzen und sofort Korrekturen vornehmen wird, wenn dies verlangt würde.Zur jüngst in Dienst gestellten neuen Fregatte „Cheonan“ äußerte Yoon die Erwartung, dass das nach einer 2010 versenkten Korvette benannte Schiff an vorderster Front der Bemühungen stehen werde, um mit überwältigender Kraft Frieden zu schaffen. Er wolle dies zusammen mit den Bürgern unterstützen.