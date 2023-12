Vereinigungsministerium stellt Plan zur Förderung der Menschenrechte in Nordkorea auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat einen umfassenden Plan zur Förderung der Menschenrechte in Nordkorea vorgelegt.Ziele des am Dienstag vorgestellten Plans sind es, das Bewusstsein der Menschen in Nordkorea für die Menschenrechte zu verbessern und die nordkoreanischen Behörden zu einer menschenrechtsfreundlichen Politik zu bewegen.Darin sind acht Aufgaben vorgesehen, darunter die Systematisierung der Untersuchung der tatsächlichen Menschenrechtslage in Nordkorea und die wirksame Klärung der Verantwortung für Menschenrechtsverbrechen. Dazu zählen auch ein verbesserter Zugang von Menschen in Nordkorea zu Informationen sowie eine Lösung für die Frage der getrennten Familien, der nach Nordkorea Entführten, der dort Festgehaltenen und der südkoreanischen Kriegsgefangenen.In Bezug auf Untersuchungen zur Menschenrechtslage in Nordkorea sollen in den nächsten zwölf Monaten Daten über die allgemeine Menschenrechtssituation bei dortigen Einwohnern und konkrete Beispiele von Menschenrechtsverletzungen gesammelt und dokumentiert werden. Mittelfristig soll in Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft nach effektiven Maßnahmen zur Klärung der Verantwortung gesucht werden.Hinsichtlich des Zugangs der Nordkoreaner zu Informationen will Seoul Aktivitäten wie die Entwicklung von Contents durch den privaten Sektor unterstützen, damit Nordkoreaner über die wahre Menschenrechtslage in ihrem Land Bescheid wissen können. Die internationale Gemeinschaft soll aktiv über die Menschenrechtslage in Nordkorea informiert werden, damit dies indirekt den Nordkoreanern mitgeteilt werden kann.Außerdem will Seoul die eigentlich für 2026 vorgesehene vierte Erhebung zu getrennten Familien um zwei Jahre auf 2024 vorziehen.