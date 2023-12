PPP-Interimschef Han will bei Parlamentswahlen nicht kandidieren

Photo : YONHAP News

Der Interimsvorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, hat erklärt, dass er bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr nicht kandidieren werde.Die Absicht bekundete Han heute auf einer Pressekonferenz anlässlich seines Amtsantritts als Chef eines Dringlichkeitskomitees der Partei in der Parteizentrale in Seoul.Er werde weder in einem Wahlkreis kandidieren, noch für ein Listenmandat zur Verfügung stehen. Er wolle sich mutig für den Sieg einsetzen, indem er nur an die Mitbürger und die Zukunft des Landes denke, sagte Han.Die Partei werde lediglich diejenigen nominieren, die versprechen würden, auf die Immunität als Abgeordnete zu verzichten. Gegen solche, die später die Zusage brechen würden, werde die Partei strikte Maßnahmen wie einen sofortigen Parteiausschluss ergreifen, hieß es.Angesichts der Meinung, dass eine „vertikale Beziehung“ zwischen Partei und Regierung bestehe, hieß es, der Präsident, die Regierungspartei und die Regierung seien Institutionen, die jeweils im Rahmen der Verfassung und der Gesetze ihre Arbeit für die Bürger verrichteten. Es handele sich um eine Partnerschaft, in der man miteinander kooperiere.