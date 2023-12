Südkorea startet eigenes Satellitenbasiertes Ergänzungssystem

Photo : KBS News

Südkorea startet ein eigenes Satellitenbasiertes Ergänzungssystem (Satellite Based Augmentation System), mit dem genauere Positionssignale angeboten werden.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass das Korea Augmentation Satellite System (KASS) am Donnerstag weltweit als fünfter Dienst dieser Art in Betrieb gehen werde.Dabei geht es um ein Satellitennavigationssystem, das für Starts und Landungen von Flugzeugen verwendet wird.Mit der Entwicklung des KASS wird erwartet, dass der bestehende Fehlerbereich von GPS von 15 Metern horizontal auf einen Meter und von 33 Metern vertikal auf 1,6 Meter stark reduziert wird. Die Positionsgenauigkeit wird erhöht.Das Ministerium will ab Januar entsprechende Landeverfahren an den Flughäfen Muan und Ulsan schaffen, um den ersten Flughafendienst einzuführen. Der Dienst soll unter Berücksichtigung dessen Stabilität und der Flughafenbedingungen schrittweise erweitert werden.Es wird erwartet, dass mit dem Dienst weniger Flugverspätungen und -streichungen verursacht und optimale Routen angeboten werden. Das werde zur Erhöhung der Luftverkehrskapazität und weniger Treibstoffverbrauch und Kohlenstoffemissionen führen.