Frauen verdienten im vergangenen Jahr im Durchschnitt 30 Prozent weniger als Männer

Photo : YONHAP News

Frauen in Südkorea haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 30 Prozent weniger verdient als Männer.In einem am Mittwoch veröffentlichten Informationsbericht der Regierung heißt es, dass Frauen einen Stundenlohn von 18.113 Won erzielten. Das entsprach 70 Prozent dessen, was männliche Kollegen verdienen, die im Schnitt einen Stundenlohn von 25.886 Won hatten.In dem Bericht des Ministeriums für Gleichstellung und Familie und des Arbeitsministeriums zur Erwerbstätigkeit von Frauen heißt es aber auch, dass sich die Entgeltlücke verringert.2012 verdienten Frauen 64,8 Prozent dessen, was die männlichen Kollegen bekamen und der Wert stieg schrittweise auf 70 Prozent im Jahr 2022.Monatlich verdienten Männer im vergangenen Jahr Durchschnitt 4,12 Millionen Won oder 3.200 Dollar und Frauen 2,68 Millionen Won oder 2.100 Dollar.Darüber hinaus gab es ein hohes Gehaltsgefälle zwischen Festangestellten und befristet Angestellten.Frauen, die in fester Anstellung waren, erhielten letztes Jahr pro Stunde 19.594 Won, Frauen mit befristeten Verträgen hatten einen Stundenlohn von durchschnittlich 14.588 Won. Die regulär Beschäftigten bezogen damit einen um das 1,3-Fache höheren Lohn.