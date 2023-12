Politik Seoul will auch nächstes Jahr Kooperation mit NATO verstärken

Die südkoreanische Regierung will auch im kommenden Jahr die Zusammenarbeit mit der NATO, ein Sicherheitsbündnis von europäischen und nordamerikanischen Ländern, verstärken.



Dies werde sie auf der Grundlage des individuell zugeschnittenen Partnerschaftsprogramms (ITPP) zwischen Südkorea und der NATO tun, erklärte das Außenministerium am Dienstag.



Mit dem im Juli unterzeichneten ITPP wurde die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten in elf Bereichen, darunter Anti-Terrorismus und neue Technologien, institutionalisiert.



Das Außenministerium wies darauf hin, dass die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitglieder dieses Jahr zum ersten Mal seit fünf Jahren die nordkoreanischen Nuklear- und Raketenprogramme in einer gemeinsamen Erklärung verurteilt hatten. Südkorea werde weiterhin für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas eng mit der Organisation zusammenzuarbeiten.



Die NATO hat seit dem vergangenen Jahr das zweite Jahr in Folge ihre vier asiatisch-pazifischen Partner (AP4) – Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland – zu ihrem Gipfeltreffen eingeladen und die Beziehungen mit ihnen verstärkt.