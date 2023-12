Japan will offenbar nordkoreanische Fußballspieler für Qualifikationsspiele einreisen lassen

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung will offenbar nordkoreanischen Fußballnationalmannschaften für die Teilnahme an Qualifikationsspielen die Einreise gestatten.Die japanische Regierung verhängte ein allgemeines Einreiseverbot für nordkoreanische Staatsbürger. Dabei handelt es sich um eine eigene Sanktionsmaßnahme, nachdem Nordkorea wiederholt Raketen abgeschossen hatte.Für die Fußballnationalmannschaften solle aber aufgrund der besonderen Umstände des Sportaustausches eine Ausnahme gemacht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag.Ein japanischer Regierungsbeamter wurde mit den Worten zitiert, dass Japan im Sport nicht aus politischen Gründen diskriminieren könne.Die japanische Fußballnationalmannschaft der Frauen empfängt in der letzten asiatischen Qualifikationsrunde für die Olympischen Spiele in Paris am 24. Februar Nordkorea. Die japanische Männer-Nationalmannschaft tritt in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde für die WM 2026 am 21. März gegen Nordkorea an.