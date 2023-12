Südkorea weitet Exportverbote für Güter nach Russland aus

Photo : YONHAP News

Südkorea wird den Export zahlreicher Artikel, darunter schwere Baumaschinen wie Bagger und PKW mit einem Hubraum von mehr als 2.000 Kubikzentimeter, nach Russland grundsätzlich verbieten.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass eine entsprechende Änderung der 33. Notifikation über den Ex- und Import strategischer Güter im Zeitraum vom 26. Dezember bis 15. Januar angekündigt werde. Die Änderung sehe die Aufnahme von 682 Artikeln in die Liste der Güter vor, deren Ausfuhr fallabhängig genehmigt werde.Dabei geht es um Güter, die für militärische Zwecke zweckentfremdet werden können.Aufgrund der Änderung steigt die Zahl der in der Liste aufgeführten Güter auf 1.159. Neu aufgenommen werden Güter, die sehr wahrscheinlich für militärische Zwecke verwendet werden können. Das sind beispielsweise schwere Baumaschinen, Sekundärbatterien, Werkzeugmaschinen und Flugzeugkomponenten.Der größte Teil der nach Russland ausgeführten PKW sind Gebrauchtwagen. Laut dem Koreanischen Verband für Internationalen Handel (KITA) lieferte Südkorea 2022 19.628 Gebrauchtwagen an Russland, was einen Zuwachs von über 700 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit der diesmaligen Änderung wird die Ausfuhr von gebrauchten PKW nach Russland und Belarus grundsätzlich unmöglich sein.Die neue Bestimmung wird nach der Einholung von Meinungen und nötigen Verfahren Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.