Übernahme von Taxiplattform FreeNow durch Kakao Mobility de facto gescheitert

Photo : YONHAP News

Die Übernahme von Europas größter Taxiplattform „FreeNow“ durch Kakao Mobility ist faktisch gescheitert.Nach Angaben von Kakao Mobility am Mittwoch lief die von FreeNow vorgelegte Frist für die Übernahme Anfang dieses Monats ab.FreeNow ist die größte Taxiplattform in Europa, die in 170 Städten in elf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Österreich, angeboten wird. Der Marktanteil wird auf 83 Prozent geschätzt.Kakao Mobility hatte seit Ende September etwa zwei Monate lang eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, um etwa 80 Prozent der Anteile an FreeNow zu übernehmen. Mitte November hatte das koreanische Mobilitätsunternehmen ein vorläufiges Angebot abgegeben.Der von FreeNow genannte Verkaufspreis und der von Kakao Mobility berechnete Übernahmepreis lagen bei etwa 300 bis 400 Milliarden Won.Der für Investitionen zuständige Beratungsausschuss von Kakao hielt jedoch den Preis für zu hoch und lehnte den ursprünglichen Übernahmeplan ab. Seitdem sind die Verhandlungen de facto ausgesetzt.In Anbetracht der Position der Zentrale von Kakao und der von FreeNow sei die Übernahme faktisch gescheitert, sagte ein Vertreter von Kakao Mobility. Eigentlich habe sich auch TPG, zweitgrößter Anteilsinhaber von Kakao Mobility, gegen die Übernahme ausgesprochen.