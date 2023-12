Südkoreas Parlamentschef trifft Japans Premier

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der südkoreanischen Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, ist am Mittwoch in Tokio mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida zusammengekommen.Laut der Nationalversammlung und der Nachrichtenagentur Kyodo bat Kim bei dem Treffen am Amtssitz des Premiers die japanische Regierung um eine wohlwollende Überprüfung und aktive Kooperation, um die Wahrheit über das Massaker an Koreanern direkt nach dem Großen Kanto-Erdbeben von 1923 in Japan zu klären. Auch solle die Rückführung der sterblichen Überreste von in Japan bestatteten Koreanern ermöglicht werden.Kim sagte, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan durch sieben Spitzentreffen in diesem Jahr verbessert worden seien. Er freue sich, dass sich die Beziehungen zukunftsorientiert entwickeln könnten. Die Verbesserung der koreanisch-japanischen Beziehungen habe die Gelegenheit für eine enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan geboten.Der Politiker äußerte die Hoffnung, dass die drei Länder anlässlich ihrer gleichzeitigen Tätigkeit als Mitglieder des UN-Sicherheitsrats im kommenden Jahr in enger Zusammenarbeit gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen vorgehen würden. Er hoffte auch auf eine friedliche Lösung in der Angelegenheit.Kishida bat Kim um die Kooperation für die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan. Der Austausch zwischen Abgeordneten sei eine wichtige Stütze für die bilateralen Beziehungen, hieß es.Mit Verweis auf sieben Spitzengespräche mit Präsident Yoon Suk Yeol in diesem Jahr sagte er, sie hätten darin übereingestimmt, Bemühungen zu unternehmen, damit die Bürger beider Länder die Verbesserung in den Beziehungen spüren könnten.