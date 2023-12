Beschäftigungsquote bei Hochschulabsolventen stieg letztes Jahr auf 69,6 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Beschäftigungsquote bei den Hochschulabsolventen in Südkorea ist letztes Jahr mit fast 70 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Hoch gestiegen.Das Bildungsministerium und das Koreanische Institut für Bildungsentwicklung veröffentlichten am Mittwoch die Ergebnisse einer statistischen Erhebung zur Beschäftigung der Absolventen der Einrichtungen der höheren Bildung, einschließlich der Universitäten, im Jahr 2022.Es wurden Daten zu etwa 558.000 Menschen erhoben, die im August 2021 und im Februar 2022 ihr Studium abschlossen.Von ihnen waren mit Stand des 31. Dezember 2022 etwa 333.900 Personen erwerbstätig. Das entspricht 69,6 Prozent von knapp 479.600 für die Beschäftigung in Frage kommenden Absolventen. Der Wert ist verglichen mit dem Vorjahr um 1,9 Prozentpunkte gestiegen.Die höchste Beschäftigungsquote wurde bei den Absolventen der Graduiertenschulen mit 83,1 Prozent verzeichnet. Dahinter folgten die Fachhochschulen mit 72,9 Prozent und die Universitäten mit 66,3 Prozent. Bis auf pädagogische Hochschulen verzeichneten alle Einrichtungen einen Anstieg zwischen 0,2 und vier Prozentpunkten im Vorjahresvergleich. Die pädagogischen Hochschulen erlitten einen Rückgang von 1,5 Prozentpunkten.Die Beschäftigungsquote bei männlichen Absolventen lag bei 71,2 Prozent, während die bei Frauen 68,2 Prozent betrug. Die Differenz zwischen beiden Geschlechtern betrug drei Prozent und schrumpfte das zweite Jahr in Folge nach vier Prozent im Jahr 2020.Das Bildungsministerium will diese Erhebung verbessern, um junge Menschen bei den Vorbereitungen für den Einstieg ins Berufsleben zu unterstützen und Talente für die Zukunft zu fördern.