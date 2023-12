Ex-PPP-Chef Lee verlässt Partei, kündigt Parteigründung an

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Lee Jun-seok, ist am Mittwoch aus der Partei ausgetreten.Er bekundete auf einer Pressekonferenz die Absicht, eine neue Partei zu gründen.Er verzichte auf sämtliches politisches Vermögen, das er in der PPP besessen habe, erklärte Lee.Auch jetzt, inmitten der Krise des Landes, glaube jemand, dass es seine Berufung sei, sein Gegenüber als Übel zu betrachten und zu beseitigen. Dieser wolle die Bürger in eine solche Richtung leiten, sagte Lee.Er fragte, warum die Südkoreaner wegen eines von der Staatsanwaltschaft und Polizei angeführten politischen Zusammenschlusses erneut zu einer extremen Konfrontation gezwungen werden müssten, während wichtige Aufgaben der Zeit beiseite gelegt würden.Die von ihm geplante neue Partei werde Krisen ins Gesicht sehen und Angelegenheiten offen ansprechen, hieß es.Lee brachte die Ausbildung von Talenten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, die Bildungsreform und die niedrige Geburtenrate zur Sprache. Die meisten Politiker in Südkorea würden künftig nicht länger als zehn Jahre in der Politik sein und seien daher nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen.