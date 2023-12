Bauunternehmen Taeyoung E&C beantragt Schuldenrestrukturierung

Photo : YONHAP News

Das Bauunternehmen Taeyoung Engineering & Construction hat eine Schuldenrestrukturierung beantragt.Das verlautete am Donnerstag aus Finanzkreisen.Das an den Baukapazitäten gemessen sechzehntgrößte Bauunternehmen des Landes hat wegen des kriselnden Immobilienmarkts und Problemen wegen Krediten für die Projektfinanzierung mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen.Mit Stand Ende September beliefen sich die Schulden des Unternehmens auf schätzungsweise 1,9 Billionen Won oder 1,47 Milliarden Dollar, der Verschuldungsgrad betrug 479 Prozent.Zuletzt war die Ausfallrate von Krediten für Immobilienprojekte gestiegen, da der Immobilienmarkt schwächelt. Daher war bereits die Sorge vor finanziellen Schwierigkeiten von Kreditnehmern mit hohen Verbindlichkeiten und der Stabilität des Finanzsystems allgemein aufgekommen.Bauunternehmen in Südkorea geraten wegen schleppender Verkäufe von Neubauwohnungen ins Taumeln. Grund für die schwache Nachfrage wiederum sind die hohen Zinsen. Auch gestiegene Preise für Baumaterialien stellen die Firmen zunehmend vor Probleme.