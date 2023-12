Israelische Botschaft löscht Video über imaginären Hamas-Angriff in Seoul

Photo : KBS News

Die israelische Botschaft hat ein selbst produziertes, umstrittenes Video gelöscht, in dem ein hypothetischer Angriff der Hamas auf Seoul dargestellt wird.Die Botschaft lud das Video am Dienstag in sozialen Medien wie Facebook, YouTube und X hoch, in dem ein Terroranschlag in Seoul am Weihnachtstag dargestellt wird.Darin wird eine junge Frau durch eine Granate verletzt, die während einer Schulaufführung ihrer Tochter am Weihnachtstag ins Gebäude einschlug. Die Mutter wird anschließend von einem maskierten Angreifer entführt.Danach werden Untertitel gezeigt, die lauten: „Stellen Sie sich vor, dass Ihnen das passieren würde. Was würden Sie tun?“ Dann werden Schäden aufgezählt, die die Israelis aufgrund der Angriffe der Hamas erlitten haben.Die Botschaft erläuterte zum Zweck der Erstellung des Videos, den Südkoreanern dabei helfen zu wollen, die Gefühle der Israelis besser zu verstehen. Angesichts lauter Kritik an dem Inhalt löschte sie jedoch einen Tag nach der Freigabe das Video.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte, die Tötung und Entführung israelischer Zivilisten durch die Hamas sei nicht zu rechtfertigen. Es sei jedoch unangemessen, dass die israelische Botschaft ein Video produziert und verbreitet habe, in dem sie dies mit der Sicherheitslage in einem anderen Land verglichen habe.Das Außenministerium habe der israelischen Botschaft seine Besorgnis mitgeteilt, hieß es.