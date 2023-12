Tusk: Koreanischer Kredit für Waffengeschäfte mit Polen existiert nicht

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des polnischen Premierministers Donald Tusk existiert kein südkoreanisches Darlehen an Polen zur Finanzierung seiner Waffenkäufe.Zugleich hieß es, dass die neue Regierung weiter auf den Kauf der Rüstungsgüter hoffe.Es habe ein Problem mit den koreanischen Käufen gegeben, sagte Tusk laut Reuters auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Diese sollten zu einem wesentlichen Teil durch ein Darlehen finanziert werden, das Korea gewähren sollte.Am Ende habe sich jedoch herausgestellt, dass es ein Missverständnis gegeben habe. Einen koreanischen Kredit gebe es demnach nicht, hieß es.Tusk sagte zugleich, Warschau werde seine Verteidigungsverträge überprüfen, wolle sie aber einhalten.Hintergrund der Äußerungen sind offenbar Verzögerungen bei Verhandlungen zwischen koreanischen Rüstungsunternehmen und Polen über die zweite Runde von Lieferverträgen. Grund hierfür soll Unklarheit über Regierungsunterstützung für finanzielle Garantien sein.Südkoreas Rüstungsindustrie hatten letztes Jahr teure Verträge mit Polen abgeschlossen. Nach dem Machtwechsel in Warschau gibt es in Südkorea die Sorge, dass die Verträge noch geändert oder nicht eingehalten werden.