Budget für Auslandskoreaner übertrifft erstmals 100 Milliarden Won

Photo : YONHAP News

Das Budget der südkoreanischen Regierung für die Unterstützung der Auslandskoreaner hat zum ersten Mal die Marke von 100 Milliarden Won überschritten.Die Behörde für Auslandskoreaner gab am Donnerstag bekannt, dass ihr jüngst vom Parlament verabschiedeter Haushalt für 2024 106,7 Milliarden Won (rund 83 Millionen Dollar) betrage.Verglichen mit dem Budget für Auslandskoreaner in diesem Jahr stieg die Summe um 39,1 Milliarden Won oder 58 Prozent.Die für den Betrieb der koreanischen Schulen und die Ausbildung von Lehrkräften vorgesehenen Finanzmittel wurden um 28 Prozent auf 20,4 Milliarden Won (15,8 Millionen Dollar) aufgestockt.Das Budget für die Einladung von Auslandskoreanern der nächsten Generation zur Fortbildung in Südkorea wurde von 5,9 Milliarden Won auf 7,7 Milliarden Won (knapp sechs Millionen Dollar) erhöht. Die Zahl der Programmteilnehmer wurde von 2.300 auf 3.000 gesteigert.Zudem sind mehr Projekte für den Aufbau von globalen Netzwerken zwischen Koreanergemeinden im Ausland und dem Mutterland vorgesehen. Ein Programm für Praktika für junge Auslandskoreaner wurde neu eingeführt.Für ein Projekt zur Unterstützung von bisher relativ vernachlässigten Auslandskoreanern, darunter Opfer der Atombombenabwürfe in Japan und nach Deutschland entsandte Arbeitskräfte, wurden 800 Millionen Won (620.000 Dollar) neu bereitgestellt.Auch ein neues Projekt zur Unterstützung von vulnerablen Koreanern im Falle einer Krise oder eines Unfalls im Ausland aufgrund von Krieg, Terrorismus oder einer Katastrophe wurde festgelegt.Die Behörde für Auslandskoreaner wurde im Juni gegründet.