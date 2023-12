Photo : Getty Images Bank

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag deutlich zulegen können.Am letzten Handelstag des Jahres rückte der Index um 1,6 Prozent auf 2.655,28 Zähler vor. Es war der höchste Stand seit fast fünf Jahren.Den gesamten Dezember über gab es an der koreanischen Börse viel Hoffnung für das kommende Jahr, dies habe sich in den Preisen widergespiegelt, wurde said Choi Yoo-jun von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.