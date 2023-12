US-Beamter: USA haben keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea

Photo : Getty Images Bank

Die USA haben bekräftigt, dass sie keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea hegten.Die entsprechende Äußerung machte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstag (Ortszeit), nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un intensivere Kriegsvorbereitungen gefordert hatte.Die USA hätten deutlich gemacht, dass sie einen Dialog mit Pjöngjang ohne Vorbedingungen suchten, sagte der Sprecher.Washington bleibe der Diplomatie verpflichtet, obwohl Nordkorea eine beispiellose Anzahl ballistischer Raketen abgefeuert habe. Washington habe auch deutlich gemacht, dass es eine Zusammenarbeit in humanitären Angelegenheiten anstreben werde, unabhängig vom Stand der Diskussionen über Raketen und Massenvernichtungswaffen, hieß es weiter.Laut nordkoreanischen Medienberichten hatte Kim in einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei kämpferische Aufgaben präsentiert, um die Vollendung der Kriegsvorbereitungen weiter voranzutreiben.