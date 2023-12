Chefs von Finanzbehörden diskutieren über Antrag von Taeyoung E&C auf Schuldenrestrukturierung

Photo : YONHAP News

Leiter von Finanzbehörden Südkoreas haben erklärt, für die Stabilität auf den Finanzmärkten kühn und schnell handeln zu wollen.Hintergrund ist der Antrag des kriselnden Bauunternehmens Taeyoung Engineering & Construction auf eine Schuldenrestrukturierung.Finanzminister Choi Sang-mok, der Chef der Finanzdienstekommission Kim Joo-hyun, der Gouverneur der Zentralbank Bank of Korea, Rhee Chang-yong, und der Chef der Finanzaufsicht Lee Bok-hyun kamen am Freitag zu einer Sitzung über makrowirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten zusammen. Sie nahmen die Situation auf den Finanz- und Devisenmärkten nach der Antragstellung von Taeyoung E&C und deren Auswirkungen unter die Lupe.Choi kündigte zum Auftakt des Treffens an, Maßnahmen für die Stabilisierung der Finanzmärkte bei Bedarf sofort und in einem ausreichenden Maße zu erweitern.Wenn nötig, werde auch die Notenbank bei der Bereitstellung von Liquidität Unterstützung leisten, hieß es.Taeyoung E&C hatte am Donnerstag angesichts seiner Liquiditätskrise eine Umschuldung beantragt. Mit Stand Ende September beliefen sich die Schulden des Unternehmens auf schätzungsweise 1,9 Billionen Won oder 1,47 Milliarden Dollar, die Verschuldungsquote betrug 479 Prozent.