Der Vorsitzende der oppositionellen Minjoo-Partei Lee Jae-myung ist bei einer Attacke verletzt worden.Bei seinem Besuch in der Stadt Busan am Dienstagvormittag wurde er von einer bislang nicht bekannten Person mit einer Waffe am Hals verletzt.Der Täter wurde vor Ort festgenommen.Weitere Details über den Täter und die Schwere der Verletzung sind noch nicht bekannt.