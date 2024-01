Präsident Yoon verspricht in Neujahrsansprache handelnde Regierung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in seiner Neujahrsansprache Pläne für die Staatsführung in diesem Jahr vorgestellt.Yoon versprach, dass die Regierung die Bürger und ihre Lebensgrundlagen ins Zentrum ihrer Arbeit legen und handeln werde, um ihre Probleme zu lösen.Er betonte, dass Maßnahmen für die Work-Life-Balance ergriffen würden. In Aussicht gestellt wurden hybrides Arbeiten, eine Kombination aus der Heim- und Büroarbeit, und ein Betreuungsprogramm an Grundschulen, mit dem Schüler bis zum Abend betreut werden können.Dahinter wird die Absicht vermutet, die niedrige Geburtenrate im Land mit einem anderen Ansatz als bisher anzugehen.Yoon bekräftigte auch seine Entschlossenheit, die Reformen des Arbeitsmarktes, des Rentensystems und des Bildungswesens umzusetzen.Er betonte darüber hinaus seinen Willen, die sogenannten „Kartelle“, die auf Interessen und Ideologien basierten Gruppierungen, unbedingt auszurotten.In der außen- und sicherheitspolitischen Frage bekräftigte Yoon, dass Südkorea an der Schaffung des Friedens durch Stärke festhalte.Er versprach, bis zur ersten Hälfte dieses Jahres ein System zur erweiterten Abschreckung zwischen Südkorea und den USA aufzubauen, um die nordkoreanische Atom- und Raketenbedrohung grundlegend einzudämmen.Als Reaktion auf Yoons Ansprache betonte die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas, dass zuerst das „Pro-Yoon-Kartell“ ausgerottet werden müsse. Die regierende Partei Macht des Volks kündigte an, gemeinsam mit der Regierung dem Lebensunterhalt der Bürger höchste Priorität einzuräumen.