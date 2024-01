Yoon spricht nach Erdbeben in Japan Anteilnahme aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts des schweren Erdbebens in der japanischen Präfektur Ishikawa eine Trostbotschaft an den japanischen Premierminister Fumio Kishida gesendet.Yoon habe darin den Bebenopfern und Hinterbliebenen sein Mitgefühl und Beileid ausgesprochen, teilte das Präsidialamt am Dienstag mit. Er habe auch die Entschlossenheit zur Solidarität ausgedrückt, um die Erdbebenschäden zu bewältigen.Yoon teilte auch die Bereitschaft mit, beim Wiederaufbau zu helfen. Er wünschte den Bewohnern des Erdbebengebiets eine möglichst schnelle Rückkehr zur Normalität.Am 1. Januar ereignete sich auf der Noto-Halbinsel in der Präfektur Ishikawa ein Erdbeben der Stärke 7,6. Mindestens 30 Menschen kamen ums Leben, viele wurden verletzt.