Südkoreas Marine hält Seemanöver ab

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine hält heute in allen Meeren des Landes ihre ersten Schießübungen mit der Schiffsartillerie und Seemanöver im neuen Jahr ab.Die Seestreitkräfte wollen nach eigenen Angaben am Mittwoch mit den Übungen die Entschlossenheit dafür stärken, in der ernsten Sicherheitslage, einschließlich Nordkoreas Drohungen mit Provokationen, feindliche Provokationen hart zu bestrafen und den Feind zu besiegen.Ziel sei es, dass jede Flotte durch hochintensive Übungen, die dem Einsatzumfeld in jedem Meer und wichtigen Aufträgen entsprächen, ihre Gefechtsbereitschaft aufbaue, hieß es.Hinter den groß angelegten Übungen der Marine wird die Absicht vermutet, inmitten der eskalierenden militärischen Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea ihren starken Willen fürs Zurückschlagen zu demonstrieren.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte bei einem Treffen der Arbeiterpartei Ende Dezember gefordert, die Kriegsvorbereitungen weiter voranzutreiben, um das ganze Gebiet Südkoreas zu befrieden.