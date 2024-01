Seoul: Bisher kein südkoreanischer Verletzter bei Flugzeug-Inferno in Tokio gemeldet

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Außenministerium ist bisher kein südkoreanischer Verletzter bei einem Flugzeugunglück am Flughafen Haneda in Tokio am Dienstag gemeldet worden.Die diplomatische Vertretung Südkoreas in Tokio entsandte einen Konsul zum Flughafen Haneda für den Fall, dass südkoreanische Staatsangehörige konsularische Hilfe benötigen würden.Auf dem Flughafen Haneda geriet am Dienstag gegen 17.47 Uhr eine Passagiermaschine von Japan Airlines kurz nach der Landung auf dem Rollfeld in Brand, nachdem sie mit einem Flugzeug der Küstenwache zusammengestoßen war.Laut dem japanischen Sender NHK waren an Bord der Maschine 379 Menschen, darunter 367 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder. Sie seien nach dem Brandausbruch in Sicherheit gebracht worden.Fünf der sechs Insassen des Flugzeugs der Küstenwache kamen ums Leben.