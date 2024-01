Washington bekräftigt erneut Gesprächsbereitschaft gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat erneut seine Bereitschaft zu Diplomatie und Dialog mit Nordkorea bekräftigt.Entsprechende Äußerungen erfolgten, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un jüngst einen harten Kurs gegenüber den USA und Südkorea angekündigt hatte.Ministeriumssprecher Matthew Miller sagte am Mittwoch (Ortszeit), Washington begrüße immer noch den Dialog mit Nordkorea. Washington glaube, dass der Dialog letztlich der beste Weg sei, um eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.Washington strebe weiterhin den Dialog an. Man habe allerdings bislang keine Anzeichen dafür gesehen, dass die nordkoreanische Regierung bereit sei, sich darauf einzulassen, hieß es weiter.Kim hatte bei einer Sitzung der Arbeiterpartei am 30. Dezember die innerkoreanischen Beziehungen als Beziehungen zwischen zwei feindlichen Staaten definiert. Er hatte einen grundlegenden Kurswechsel gegenüber Südkorea und den USA erklärt und den Ausbau des Atomwaffenarsenals angekündigt.