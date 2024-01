Südkorea äußert sich besorgt über Konflikt im Roten Meer

Photo : KBS News

Südkorea hat in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats seine Besorgnis über den Konflikt mit Huthi-Rebellen im Roten Meer geäußert.Der südkoreanische UN-Botschafter Hwang Jun-kook sagte am Mittwoch (Ortszeit) in New York, dass Südkorea über Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen gegen zivile Schiffe im Roten Meer besorgt sei. Die Angriffe seien rücksichtslos und illegal. Verstärkte Bemühungen für die Entspannung in dem Gebiet seien dringend notwendig, hieß es.Südkorea nahm an der Sitzung des Sicherheitsrates als ein nichtständiges Mitglied teil. Das Land war neben Algerien, Guyana, Sierra Leone und Slowenien für eine Amtszeit von 2024 bis 2025 in den Sicherheitsrat gewählt worden.Südkorea übernahm außerdem den Vorsitz des Jemen-Komitees im Sicherheitsrat für das Jahr 2024.