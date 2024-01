US-Zeitung: Nordkorea lieferte Russland ballistische Raketen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat einem US-Medienbericht zufolge kürzlich damit begonnen, ballistische Raketen nach Russland zu liefern.Das schrieb die US-Zeitung „Wall Street Journal“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Regierungsbeamte.Nordkorea habe in den letzten Wochen damit begonnen, eine Reihe von Waffen nach Russland zu liefern. Zum ersten Mal seien auch ballistische Kurzstreckenraketen nach Ostrussland geschickt worden, hieß es.Das südkoreanische Militär hatte bereits im vergangenen November auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Nordkorea Russland nicht nur mit Artilleriegeschossen, sondern auch mit tragbaren Flugabwehrraketen und ballistischen Kurzstreckenraketen beliefert habe.Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatten sich bei ihrem Treffen im vergangenen September in Russland darauf geeinigt, die militärische Zusammenarbeit zu verstärken.Die US-Zeitung schrieb weiter, Russland plane auch den Kauf von ballistischen Kurzstreckenraketen aus dem Iran.