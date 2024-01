USA wollen im UN-Sicherheitsrat über Lieferung nordkoreanischer Raketen an Russland beraten

Photo : YONHAP News

Die USA wollen die Lieferung von ballistischen Raketen aus Nordkorea an Russland im UN-Sicherheitsrat zur Sprache bringen.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte am Donnerstag (Ortszeit), Nordkorea und Russland verstießen auf eklatante Weise gegen das UN-Waffenembargo gegen Nordkorea.Die Diplomatin wies darauf hin, Russland habe am 30. Dezember mindestens eine ballistische Rakete aus Nordkorea auf die Ukraine abgeschossen. Am 2. Januar habe es mehrere ballistische Raketen aus Nordkorea abgefeuert.Es sei zu erwarten, dass Russland weitere nordkoreanische Raketen einsetzen werde, um die zivile Infrastruktur der Ukraine zu zerstören und Zivilisten zu töten.Sie kündigte an, dass die USA auf einer für den 10. Januar anberaumten Sitzung des Weltsicherheitsrats zur Ukraine ihre Besorgnis über diese Angelegenheit zum Ausdruck bringen würden.Der UN-Sicherheitsrat hatte 2006 den Handel mit schweren konventionellen Waffen und ballistischen Raketen mit Nordkorea verboten. Das Gremium weitete später das Waffenembargo gegen Nordkorea auch auf Kleinwaffen aus.