Südkorea, USA und Japan halten ersten Indopazifik-Dialog ab

Photo : YONHAP News

Diplomaten aus Südkorea, den USA und Japan kommen erstmals zu einer gemeinsamen Beratung über ihre indopazifischen Strategien zusammen.Laut dem Außenministerium in Seoul wird der stellvertretende Außenminister Chung Byung-won an dem Treffen teilnehmen, das am Freitag (Ortszeit) in den USA stattfindet. Seine Gegenüber seien Daniel Kritenbrink, Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, und Yasuhiro Kobe, stellvertretender Minister im japanischen Außenministerium.Sie würden intensiv nach Maßnahmen zur Kooperation im Zuge der Umsetzung ihrer eigenen Indopazifik-Strategien suchen, teilte ein Beamter des Außenministeriums mit.Die drei Länder erwägen auch die Veröffentlichung einer gemeinsamen Presseerklärung, in der Umfang und Inhalt der Zusammenarbeit dargelegt werden.Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder hatten in ihrer Erklärung im Anschluss an den Gipfel im August in Camp David angekündigt, einen jährlichen, trilateralen Indopazifik-Dialog ins Leben zu rufen, um die Umsetzung ihrer Ansätze im Indopazifik zu koordinieren.