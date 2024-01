USA bewerten Nordkorea hinsichtlich Religionsfreiheit 22. Jahr in Folge als besonders besorgniserregend

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat Nordkorea das 22. Jahr in Folge zu den besonders besorgniserregenden Staaten auf dem Gebiet der Religionsfreiheit gezählt.US-Außenminister Antony Blinken gab am Donnerstag (Ortszeit) in einer Erklärung bekannt, zwölf Staaten, einschließlich Nordkorea, als „Countries of Particular Concern“ (CPC) eingestuft zu haben. Die Förderung der Religions- und Glaubensfreiheit zähle zu den Kernpunkten der Außenpolitik der USA, sagte er.Auf der Liste stehen Nordkorea, China, Russland, Myanmar, Kuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Pakistan, Saudi-Arabien, Tadschikistan und Turkmenistan. Alle zwölf Länder hatten bereits auf der 2022 veröffentlichten Liste gestanden.