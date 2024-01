Südkoreanischer Tourist auf Guam erschossen

Photo : KBS News

Ein Südkoreaner ist am Donnerstag (Ortszeit) im US-Außengebiet Guam durch Schüsse getötet worden.Das südkoreanische Außenministerium teilte am Freitag mit, dass die dortige Auslandsvertretung unmittelbar nach dem Vorfall einen Konsul ins Krankenhaus geschickt habe, um konsularische Hilfe zu leisten.Laut lokalen Medien und der Vertretung bestätigte die Polizei von Guam, dass ein südkoreanischer Tourist angeblich in seinen Fünfzigern am Donnerstag am Strand Gun Beach in Tumon tödlich angeschossen worden sei.Nach Zeugenberichten waren ein südkoreanischer Mann und eine Frau in ihren Fünfzigern, die ein Paar zu sein schienen, zu Fuß unterwegs, als ein Räuber der Frau die Tasche wegnahm und anschließend auf den Mann schoss.Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, kam jedoch ums Leben. Die Polizei fahndet nach dem Verdächtigen.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Tourist auf Guam, ein beliebtes Reiseziel, durch Schüsse getötet wurde.