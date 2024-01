Nordkorea feuerte Artilleriegeschosse an innerkoreanischer Seegrenze ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs nahe der innerkoreanischen Seegrenze hunderte von Artilleriegeschossen abgefeuert.Der südkoreanische Generalstab teilte mit, dass Nordkorea am Freitagvormittag zwischen 9 und 11 Uhr von zwei Küstenbefestigungen aus mehr als 200 Kanonenschüsse abgefeuert hat. Diese Küstenartillerien liegen in Jangsangot und Deungsangot, nördlich der südkoreanischen Inseln Baekryong-do und Yeonpyeong-do, an der Seegrenze zwischen beiden Koreas.Gelandet seien alle Geschosse auf der nordkoreanischen Seite der Grenze. Auf der südkoreanischen Seite seien keine Schäden festgestellt worden.Die Bewohner der beiden südkoreanischen Inseln wurden aufgerufen, sich vorsorglich in Schutzräume zu begeben.Der Generalstab in Seoul warf Nordkorea eine Verletzung der bilateralen militärischen Vereinbarungen aus dem Jahr 2018 vor. Diese verbieten sämtiche Schüsse in maritimen Pufferzonen. Nordkorea sorge für hohe Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, hieß es.Unterdessen führten Südkoreas Streitkräfte gegen 15.00 Uhr als Reaktion in der Umgebung der grenznahen Inseln im Westmeer Schießübungen durch.