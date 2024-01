Nordkorea will Südkorea mit simuliertem Artilleriefeuer getäuscht haben

Photo : KBS News

Nordkorea hat Südkorea nach eigenen Angaben mit simuliertem Artilleriefeuer getäuscht.Die nordkoreanische Volksarmee habe mit Pulversprengstoff Feuer der Küsten-Artillerie simuliert, um das südkoreanische Militär zu testen, teilte Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers, am Sonntag über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit.Südkoreas Streitkräfte hätten das Geräusch wie erwartet fälschlicherweise als Artilleriefeuer eingeschätzt und geschlussfolgert, dass es sich um eine Provokation handelte. Sogar hätten sie fälschlicherweise behauptet, dass Granaten in die Pufferzone nördlich der Nördlichen Grenzlinie (NLL) gefallen seien.Kim warnte, dass Nordkorea umgehend einen Militärschlag vornehmen würde, sollte Südkorea selbst die geringste Provokation durchführen.Südkoreas Vereinigter Generalstab wies Kims Behauptung als psychologische Kriegsführung zurück. Nordkorea solle militärische Aktivitäten unterlassen, mit denen Spannungen an der Seegrenze geschürt werden.Südkoreas Militär habe mit seinen Aufklärungsfähigkeiten auch Nordkoreas Artilleriefeuer am Samstag bemerkt. Ab 16 Uhr seien eine Stunde lang rund 60 Granaten in das Gebiet nördlich der westlichen Seegrenze nahe der südkoreanischen Insel Yeonpyeong gefeuert worden, sagte ein Sprecher des Generalstabs.Südkoreas Streitkräfte reagieren darauf anders als am Vortag nicht mit eigenen Schießübungen, da der Beschuss als weniger provokativ eingestuft wurde.