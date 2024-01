Flugzeug der russischen Luftwaffe am Samstag in Pjöngjang eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ein Flugzeug der russischen Luftwaffe ist am Samstag am Flughafen Sunan in Pjöngjang eingetroffen.Laut der Website zur Flugverfolgung „Flightradar24“ startete eine Passagiermaschine vom Typ Iljuschin Il-62 am Samstag gegen 10.30 Uhr im russischen Wladiwostok. Sie landete gegen 12 Uhr in Pjöngjang.Wer an Bord war oder zu welchem Zweck das Militärflugzeug nach Pjöngjang flog, ist nicht bekannt.Zuvor war am 22. November letzten Jahres eine Iljuschin Il-62 der russischen Luftwaffe von Wladiwostok nach Pjöngjang geflogen. Am vorherigen Tag hatte Nordkorea den Spionagesatelliten Malligyong-1 gestartet. Daher war spekuliert worden, dass russisches Personal nach Nordkorea gereist war, um bei der Auswertung von Satellitendaten zu helfen.Die diesmalige Landung eines russischen Flugzeugs in Nordkorea könnte nach Einschätzungen in Südkorea ebenfalls mit dem militärischen Austausch zusammenhängen.