Präsidialamt will Büro der First Lady wieder einführen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will wieder ein Büro für Angelegenheiten der First Lady einrichten.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte am Sonntag gegenüber KBS, dass Beispiele zur Zeit der früheren Regierungen und im Ausland überprüft würden.Ein anderer hochrangiger Beamter sagte jedoch, dass noch nicht über eine konkrete personelle Besetzung gesprochen werde.Präsident Yoon Suk Yeol legte am Freitag sein Veto gegen ein Gesetz im Zusammenhang mit First Lady Kim Keon-hee ein. Dieses sieht Ermittlungen durch einen Sonderstaatsanwalt gegen Kim vor, der Aktienmanipulation vorgeworfen wird.Unmittelbar nach der Ablehnung des Gesetzes sagte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes, es sei zwar ein Wahlversprechen des Präsidenten gewesen, kein für Belange der First Lady zuständiges Büro einzurichten. Sollte jedoch die Mehrheit der Bürger die Einrichtung eines solchen Büros befürworten, wolle das Präsidialamt dies erwägen.