Südkoreas Halbleiterindustrie will Vorsprung behaupten

Südkoreas Halbleiterindustrie unternimmt Bemühungen, um ihren Vorsprung zu behaupten.Die Halbleitersparte von Samsung Electronics hat im letzten Jahr bis zum dritten Quartal ein Defizit in Höhe von mehr als zwölf Billionen Won (9,1 Milliarden Dollar) angehäuft.Grund war ein dramatischer Einbruch der Bestellungen von Speicherchips. Dies wiederum lag an schwachen Verkaufszahlen von IT-Geräten im Zuge des konjunkturellen Abschwungs.Wegen des Defizits musste schließlich die Produktion gekürzt werden. Nach SK Hynix fuhr auch Samsung Electronics erstmals seit 25 Jahren seine Halbleiterproduktion zurück.Seit der zweiten Hälfte des Vorjahres ziehen die Preise aber wieder an, die Ausfuhren steigen.Unter anderem konnte ein gestiegener Absatz von Speichern mit hoher Bandbreite (High Bandwidth Memory: HBM) wieder für bessere Geschäftsergebnisse sorgen. Der Markt für HBM wird von SK Hynix und Samsung Electronics beherrscht.Laut Experten kann die koreanische Halbleiterindustrie zumindest im Bereich der Halbleiterspeicher ihren sogenannten „Super Gap“, das heißt einen großen Vorsprung des Marktführers vor der Konkurrenz, aufrechterhalten.Bei Systemhalbleitern haben es koreanische Hersteller aber mit starker Konkurrenz zu tun.Samsung Electronics baut mit aggressiven Investitionen seine Produktionskapazitäten aus. Neben dem Pyeongtaek Campus, der weltgrößten Halbleiter-Produktionsstätte, gilt dies beispielsweise auch für die Werke im US-Bundesstaat Texas und den Systemhalbleiter-Komplex in Yongin.Im technologischen Wettbewerb liegt Samsung jedoch noch hinter dem Weltmarktführer TSMC aus Taiwan zurück.Auch der Bereich des Halbleiterdesigns muss noch stark gefördert werden, da Südkoreas Anteil hier nur im Drei-Prozent-Bereich liegt.Unabdingbare Voraussetzungen für den „Super Gap“ sind mutige unternehmerische Entscheidungen und technologische Innovationen. In Anbetracht verschiedener geopolitischer Faktoren ist jedoch auch staatliche Unterstützung unerlässlich.