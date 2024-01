Südkoreas Geheimdienst: Nordkorea beliefert Hamas mit Waffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea liefert nach Erkenntnissen des südkoreanischen Nachrichtendienstes NIS Waffen an die militante Palästinensergruppe Hamas.Die Behörde bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des US-Auslandssenders Voice of America (VOA).Bei dem auf Koreanisch beschrifteten Zünder handele es sich um den mittleren Teil einer F-7-Rakete aus Nordkorea, teilte der NIS mit. Die Behörde veröffentlichte außerdem ein weiteres Foto des Zünders.Es würden konkrete Beweise im Zusammenhang mit dem Umfang und Zeitpunkt nordkoreanischer Waffenlieferungen an die Hamas gesammelt. Aus Rücksicht auf den Schutz der Quellen und die diplomatischen Beziehungen können laut NIS aber keine weiteren Angaben gemacht werden.VOA hatte am 5. Januar gemeldet, dass die Hamas nordkoreanische Waffen verwende. Der Sender veröffentlichte auch ein Foto eines Zünders eines raketengetriebenen Granatwerfers vom Typ F-7, der auf Koreanisch beschriftet ist.